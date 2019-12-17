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Ливерпуль выставил самый молодой состав в истории - средний возраст не превышает 20 лет
Команда молодости нашей
Сегодня "Ливерпуль" играет матч кубка английской лиги против "Астон Виллы". Напомним, что завтра "красные" проведут матч на другом континенте.
Тяжелый график вынудил Юргена Клоппа пожертвовать одним турниром. В сегодняшний игре шанс получили футболисты молодежной команды. Их средний возраст равен 19 годам и 186 дням. Это рекорд для "Ливерпуля".
Состав "Ливерпуля": Келлехер, Хувер, Бойс, Ван ден Берг, Чиривелья, Кристи-Дэвис, Галлахер, Кейн, Лонгстафф, Эллиотт, Хилл
После первого тайма "Астон Вилла" ведет со счетом 4:0.