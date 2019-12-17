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Ливерпуль выставил самый молодой состав в истории - средний возраст не превышает 20 лет

Англия
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Команда молодости нашей

Ливерпуль выставил самый молодой состав в истории - средний возраст не превышает 20 лет
UA-Футбол
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Сегодня "Ливерпуль" играет матч кубка английской лиги против "Астон Виллы". Напомним, что завтра "красные" проведут матч на другом континенте.

Тяжелый график вынудил Юргена Клоппа пожертвовать одним турниром. В сегодняшний игре шанс получили футболисты молодежной команды. Их средний возраст равен 19 годам и 186 дням. Это рекорд для "Ливерпуля".

Состав "Ливерпуля": Келлехер, Хувер, Бойс, Ван ден Берг, Чиривелья, Кристи-Дэвис, Галлахер, Кейн, Лонгстафф, Эллиотт, Хилл

После первого тайма "Астон Вилла" ведет со счетом 4:0.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль
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