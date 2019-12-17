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Манчестер Юнайтед - Колчестер. Прогноз на четвертьфинал Кубка лиги

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч Кубка английской лиги, который состоится 18 декабря, начало встречи в 22:00

Манчестер Юнайтед - Колчестер. Прогноз на четвертьфинал Кубка лиги
UA-Футбол
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Очень непростой путь проделал "Ман Юнайтед" к четвертьфиналу Кубка лиги – только в серии пенальти был пройден скромный "Рочдейл" (1:1 основное время и 5:3 одиннадцатиметровые). А затем был "Челси", лондонцев манкунианцы выбили из турнира в сложном противостоянии – 2:1. Вряд ли команда Сульшера готова на этом остановиться и пожертвовать Кубком ради чемпионата.

Кубок лиги. Четвертьфинал

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир)

Манчестер Юнайтед 22:00 Колчестер Юнайтед

Представитель четвертого по значимости дивизиона Англии – "Колчестер" - сыграл в Кубке лиги 2019/20 уже четыре матча. "Сине-желто-белые" прошли "Суиндон Таун" (3:0), "Кристал Пэлас" (0:0 основное время и 5:4 серия пенальти), "Тоттенхэм" (0:0 основное время и 4:3 серия пенальти) и "Кроули Таун" (2:1). Солидный список побед на двумя представителями элиты. Вполне вероятно список может быть продолжен…

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Всего два раза в истории встречались между собой эти команды. В далеком 1979-м году "МЮ" в гостях в Кубке Англии обыграл "Колчестер" - 1:0. Затем в 1983-м году опять в гостях, но уже в Кубке лиги "сине-желто-белые" уступили "красным дьяволам" - 0:2.

В сезоне 2019/20 больших успехов от "Ман Юнайтед" никто не ждет, надо честно признать, что манкунианцы не готовы к серьезным свершениям. Но добыть трофей для своих болельщиков, хотя бы в Кубке лиги уже будет неплохо, возможно, для начала возрождения гранда. Есть все основания предполагать, что хозяева сыграют на результат основными силами. Прогноз: победа МЮ 2:0.

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В статье: Манчестер Юнайтед Колчестер Юнайтед Прогнозы
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