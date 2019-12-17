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Пепе: Игроки Арсенала, а не тренер, должны взять ответственность на себя
Во многом правильная мысль
Форвард "Арсенала" Николя Пепе уверен, что не главный тренер - причина всех проблем клуба.
"Мы выиграли одну игру из последних 12. Нам стоит снова начать побеждать. Игрокам нужно взять на себя ответственность. Дело не в тренере или в ком-либо еще.
Юнгберг изо всех сил старается, очень часто беседует с нами. Но наши результаты остались на прежнем уровне. Наша игра должна зависить лишь от нас. "Арсеналу" нужно проснуться уже со следующего матча", - приводит слова игрока Sky Sports.
Крайне вероятно, что новым тренером "Арсенала" станет Микель Артета.