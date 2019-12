Тренер молодежки Ливерпуля – после разгрома от Виллы: Смит и Терри зашли в раздевалку, поддержали нас

Тренер молодежного состава "Ливерпуля" Нил Критчли руководил командой в выездном поединке Кубка лиги против "Астон Виллы" (5:0). Слова специалиста приводит BBC. Основной состав "красных" сегодня, 18 декабря, сыграет с "Монтерреем" на клубном ЧМ.

The young lads did the club proud tonight, the support from the fans was out of this world as usual. John Terry and the villa staff were a class act coming in the changing room after to praise our performance ????????????????????????