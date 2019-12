Госсекретарь США: Компартия Китая может забанить Озила и все матчи Арсенала, но правда восторжествует

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео поддержал полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила – напомним, немец выступил с критикой преследования уйгуров в Китае. Приводит слова Майка Goal.com.

Фан-клуб Озила в Китае был закрыт, также как и аккаунты в социальных сетях на китайских сайтах. Позже Месут удалил свою публикацию в Твиттере. Из-за его слов, в Китае отменили трансляцию матча "Арсенал" – "Манчестер Сити" (0:3).

China’s Communist Party propaganda outlets can censor @MesutOzil1088 and @Arsenal’s games all season long, but the truth will prevail. The CCP can’t hide its gross #HumanRights violations perpetrated against Uighurs and other religious faiths from the world.