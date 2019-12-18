По стопам Зинченко. Молодые футболисты, которых Ман Сити купил в эпоху Гвардиолы. ФОТО

"Манчестер Сити" уже привычно ассоциируется с огромными тратами на звездных футболистов. Но на фоне дорогостоящих новичков часто теряются другие покупки – молодых футболистов "на перспективу".

Это обычная практика при Хосепе Гвардиоле – поиск и покупка талантов, огранка в клубах попроще, а потом и (возможно) шанс в основной команде. Несмотря на статус "тренера для богатых", испанец абсолютно не против давать шанс молодым игрокам. Последним таким примером является Александр Зинченко, который прошел по пути аренд и тренировок, доказав свою конкурентоспособность.

Но и он такой далеко не один – за последние годы через "Манчестер Сити" прошло немало молодых исполнителей.

Самое время посмотреть, как у них дела.