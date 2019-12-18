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По стопам Зинченко. Молодые футболисты, которых Ман Сити купил в эпоху Гвардиолы. ФОТО

Англия
(1 голосов)

Повторить успех украинца не удалось пока никому.

По стопам Зинченко. Молодые футболисты, которых Ман Сити купил в эпоху Гвардиолы. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" уже привычно ассоциируется с огромными тратами на звездных футболистов. Но на фоне дорогостоящих новичков часто теряются другие покупки – молодых футболистов "на перспективу".

Это обычная практика при Хосепе Гвардиоле – поиск и покупка талантов, огранка в клубах попроще, а потом и (возможно) шанс в основной команде. Несмотря на статус "тренера для богатых", испанец абсолютно не против давать шанс молодым игрокам. Последним таким примером является Александр Зинченко, который прошел по пути аренд и тренировок, доказав свою конкурентоспособность.

Но и он такой далеко не один – за последние годы через "Манчестер Сити" прошло немало молодых исполнителей.

Самое время посмотреть, как у них дела.

По стопам Зинченко. Молодые футболисты, которых Ман Сити купил в эпоху Гвардиолы. ФОТО - изображение 1По стопам Зинченко. Молодые футболисты, которых Ман Сити купил в эпоху Гвардиолы. ФОТО - изображение 2По стопам Зинченко. Молодые футболисты, которых Ман Сити купил в эпоху Гвардиолы. ФОТО - изображение 3По стопам Зинченко. Молодые футболисты, которых Ман Сити купил в эпоху Гвардиолы. ФОТО - изображение 4По стопам Зинченко. Молодые футболисты, которых Ман Сити купил в эпоху Гвардиолы. ФОТО - изображение 5По стопам Зинченко. Молодые футболисты, которых Ман Сити купил в эпоху Гвардиолы. ФОТО - изображение 6По стопам Зинченко. Молодые футболисты, которых Ман Сити купил в эпоху Гвардиолы. ФОТО - изображение 7По стопам Зинченко. Молодые футболисты, которых Ман Сити купил в эпоху Гвардиолы. ФОТО - изображение 8По стопам Зинченко. Молодые футболисты, которых Ман Сити купил в эпоху Гвардиолы. ФОТО - изображение 9По стопам Зинченко. Молодые футболисты, которых Ман Сити купил в эпоху Гвардиолы. ФОТО - изображение 10
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В статье: Хосеп Гвардиола Английская Премьер-лига Манчестер Сити Александр Зинченко Пеп Гвардиола вТренде
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Комментарии (3)
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artas@ (Львів)
18.12.2019 в 15:54
А що за связі в МанСіті з Бельгією? Тут половина футболістів їхніх тусуються
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Marcos (Киев)
18.12.2019 в 15:59
Вроде бы никаких, не считая протекции Компани в Андерлехте) Просто Бельгия и Голландия - самые актуальные маршруты для обкатки молодежи)
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Камонплей
18.12.2019 в 16:44
Це не тільки сіті. Там м’який ліміт і добре працюють з молоддю. Тому багатьох молодих без паспорту єс відправляють туди.
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