Оксфорд - Манчестер Сити. Прогноз на матч Кубка Лиги

Прошлогодний победитель Кубка лиги в новом сезоне очень уверенно идет к возможному финалу, по крайней мере, в четвертьфинале соперник у "Манчестер Сити" вполне проходимый. Впрочем, недооценивать "Оксфорд Юнайтед" нельзя, команда Карла Робинссона недавно обыграла одного из представителей элиты - "Вест Хэм" был разгромлен в третьем раунде Кубка 4:0.

Кубок лиги. Четвертьфинал

Стадион: Кассам (Оксфорд)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир)

Оксфорд 21:45 Ман Сити

Команда Гвардиолы в предыдущих двух раундах турнира прошла "Престон" (3:0) и "Саутгемптон" (3:1). А в Премьер-лиге на прошлых выходных "горожане" в хорошем стиле разобрались с "Арсеналом" (3:0). Все три мяча были забиты в первом тайме и манкунианцы наверняка сохранили силы на игру с "Оксфордом".

Также обращает на себя внимание тот факт, что в прошлом сезоне встречались между собой эти соперники. В третьем раунде Кубка лиги "Ман Сити" разгромил "Оксфорд" на его поле 3:0.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 1000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

В Первой лиге чемпионата Англии (третий по силе дивизион) "Оксфорд" выступает в роли середняка, на 8-м месте "Юнайтед". В прошлую субботу подопечные Робинссона уступили "Милтон Кинс" (0:1). Отметим, что в прошлом матче Кубка лиги "Оксфорд" прошел "Сандерленд" (1:1 основное время и 4:2 серия пенальти). Скорее всего, соперник "Ман Сити" выбирает своим приоритетным турниром именно кубковое сражение, тем более, в таком почетном матче с действующим чемпионом и обладателем Кубка Англии и Кубка лиги.

Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.

Мотивация хозяев поля понятна, но и гостям есть что терять. В этом сезоне команда Гвардиолы не такая убедительная, как в прошлом, ошибки случаются слишком часто и каждый соперник может ими воспользоваться. Тем не менее, "Ман Сити" явный фаворит в матче с "Оксфордом", сенсация тут маловероятна. Также ждем, что в этом матче с первых минут сыграет Александр Зинченко, который после травмы в двух прошлых матчах выходил только на замены. Украинец вполне может усилить свою команду. Прогноз: победа гостей 3:1.