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Венгер: Артета умен, у него есть страсть, знания, но всеми этими качествами обладает и Юнгберг

Англия
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А некоторые и вовсе хотят, чтобы в Северный Лондон вернулся именно Арсен

Венгер: Артета умен, у него есть страсть, знания, но всеми этими качествами обладает и Юнгберг
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Экс-менеджер "Арсенала" Арсен Венгер поделился своим мнением о потенциальном назначении на пост тренера – ассистента наставника "Манчестер Сити" Микеля Артеты. Слова француза приводит Sky Sports.

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"Я – болельщик "Арсенала", и сейчас я поддерживаю Юнгберга. Если главным тренером станет Артета, то я буду поддерживать его".

"Испанец умен, у него есть страсть, знания, но все это есть и у Юнгберга. Я считаю, что у Микеля большое будущее, вне всяких сомнений. Он многому научился на своей должности. Теперь ему придется столкнуться с тем фактом, что у него нет опыта на высшем уровне. Именно поэтому в его распоряжении должны быть качественные футболисты".

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В статье: Арсен Венгер Арсенал (Лондон) Фредрик Юнгберг Микель Артета
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