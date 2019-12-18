Венгер: Артета умен, у него есть страсть, знания, но всеми этими качествами обладает и Юнгберг

Экс-менеджер "Арсенала" Арсен Венгер поделился своим мнением о потенциальном назначении на пост тренера – ассистента наставника "Манчестер Сити" Микеля Артеты. Слова француза приводит Sky Sports.

"Я – болельщик "Арсенала", и сейчас я поддерживаю Юнгберга. Если главным тренером станет Артета, то я буду поддерживать его".

"Испанец умен, у него есть страсть, знания, но все это есть и у Юнгберга. Я считаю, что у Микеля большое будущее, вне всяких сомнений. Он многому научился на своей должности. Теперь ему придется столкнуться с тем фактом, что у него нет опыта на высшем уровне. Именно поэтому в его распоряжении должны быть качественные футболисты".