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Бенитес намерен вернуться в АПЛ

Англия
(2 голосов)

Но пока неизвестно в какой клуб

Бенитес намерен вернуться в АПЛ
Новина українською

Главный тренер "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес намерен вернуться в английскую Премьер-лигу.

"У меня были предложения от английских клубов, но нужно понимать, что поступаешь правильно. Когда я ушёл, то принял решение продолжить работать сразу — я не хотел ждать. Сейчас я работаю над большим проектом, и это отличное место, мне приятно здесь находиться. Я могу с уверенностью сказать, что в будущем определённо вернусь в Англию, ведь именно здесь живёт моя семья. Премьер-лига — один из сильнейших чемпионатов, где высокая конкуренция. Здесь невероятные фанаты и переполненные стадионы. В футбол в Англии играют в очень высоком темпе, плюсов у чемпионата невероятно много", — приводит слова Бенитеса The Athletic.

Испанский специалист тренировал в Премьер-лиге "Ливерпуль", исполнял обязанности главного тренера "Челси" и был наставником "Ньюкасла".

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В статье: Рафаэль Бенитес АПЛ
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