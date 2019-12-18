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Де Брюйне пойдет на тренерские курсы

Англия
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Игрок хочет возглавить клуб

Де Брюйне пойдет на тренерские курсы
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал, что пойдёт на тренерские курсы от Федерации футбола Бельгии.

"Хочу пойти на курсы, чтобы впоследствии было проще получить тренерские дипломы категории "В" и "А". Пока я не думаю о тренерской работы всерьёз, но я захочу остаться в футболе после завершения карьеры, мне понадобится хотя-бы этот минимум. Думаю, что уже в марте я приступлю к обучению", — цитирует Де Брёйне HLN.

В текущем сезоне бельгиец провёл в составе "Манчестер Сити" 21 матч, отметившись шестью забитыми мячами и десятью результативными передачами. Также на его счету четыре гола в шести матчах за сборную Бельгии.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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