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Руководство Бетиса уверено, что Тоттенхэм выкупит Ло Чельсо

Англия
(1 голосов)

Игрок с приходом Моуриньо стал чаще появляться в основном составе

Руководство Бетиса уверено, что Тоттенхэм выкупит Ло Чельсо
Новина українською

В "Бетисе" уверены, что "Тоттенхэм Хотспур" воспользуется правом выкупить Джовани Ло Чельсо в предстоящее январское трансферное окно. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

Как сообщает источник, президента "Бетиса" спросили о ситуации с Ло Чельсо, на что он ответил, что "Тоттенхэму" выгодно выкупить игрока в зимнее трансферное окно по сниженной цене, нежели обязательно выкупить игрока летом со значительным увеличением суммы.

23-летний игрок перешёл в английский клуб в последний день трансферного окна, так как полузащитник команда Кристиан Эриксен отказался подписать новый контракт с "Тоттенхэмом". Ло Чельсо сыграл всего 7 минут за клуб в первых 5 матчах Жозе Моуринью на посту главного тренера клуба.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Бетис (Севилья) Бетис Ло Чельсо
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(1 голосов)
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
18.12.2019 в 17:57
Что эта информация даёт украинскому болельщику?
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