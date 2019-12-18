Руководство Бетиса уверено, что Тоттенхэм выкупит Ло Чельсо

В "Бетисе" уверены, что "Тоттенхэм Хотспур" воспользуется правом выкупить Джовани Ло Чельсо в предстоящее январское трансферное окно. Об этом сообщает Estadio Deportivo.

Как сообщает источник, президента "Бетиса" спросили о ситуации с Ло Чельсо, на что он ответил, что "Тоттенхэму" выгодно выкупить игрока в зимнее трансферное окно по сниженной цене, нежели обязательно выкупить игрока летом со значительным увеличением суммы.

23-летний игрок перешёл в английский клуб в последний день трансферного окна, так как полузащитник команда Кристиан Эриксен отказался подписать новый контракт с "Тоттенхэмом". Ло Чельсо сыграл всего 7 минут за клуб в первых 5 матчах Жозе Моуринью на посту главного тренера клуба.