Артета подпишет с Арсеналом контракт до 2023 года

Микель Артета станет новым главным тренером "Арсенала". Контракт с 37-летним испанцем будет рассчитан до 2023 года, утверждает The Guardian.

Ранее сообщалось, что специалист уже договорился с "Арсеналом", который решил назначить его главным тренером. При этом сторонам еще нужно решить вопрос компенсации за разрыв контракта.

Артета работает в тренерском штабе Гвардьолы в "Ман Сити" с 2016 года. Ранее с поста главного тренера "Арсенала" был уволен Унаи Эмери. в.о. главного тренера стал Фредди Юнгберг.