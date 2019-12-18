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Артета подпишет с Арсеналом контракт до 2023 года
Сейчас команду тренирует Фредди Юнгберга
Микель Артета станет новым главным тренером "Арсенала". Контракт с 37-летним испанцем будет рассчитан до 2023 года, утверждает The Guardian.
Ранее сообщалось, что специалист уже договорился с "Арсеналом", который решил назначить его главным тренером. При этом сторонам еще нужно решить вопрос компенсации за разрыв контракта.
Артета работает в тренерском штабе Гвардьолы в "Ман Сити" с 2016 года. Ранее с поста главного тренера "Арсенала" был уволен Унаи Эмери. в.о. главного тренера стал Фредди Юнгберг.
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