Sky Sports: Анчелотти возглавит Эвертон до ближайшего матча АПЛ

Карло Анчелотти должен возглавить "Эвертон" в ближайшие выходные. Данную информацию подтверждает Sky Sports.

Авторитетный источник уверяет, что Карло будет на трибунах во время ближайшего матча АПЛ. На выходных "ириски" сыграют матч против "Арсенала".

Нынешний временный наставник клуба Данкан Фергюсон не будет покидать команду, а останется в тренерском штабе итальянца.

Напомним, что на прошлой недели Карло Анчелотти был уволен из "Наполи".