Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Sky Sports: Анчелотти возглавит Эвертон до ближайшего матча АПЛ
Ждать осталось недолго
Карло Анчелотти должен возглавить "Эвертон" в ближайшие выходные. Данную информацию подтверждает Sky Sports.
Авторитетный источник уверяет, что Карло будет на трибунах во время ближайшего матча АПЛ. На выходных "ириски" сыграют матч против "Арсенала".
Нынешний временный наставник клуба Данкан Фергюсон не будет покидать команду, а останется в тренерском штабе итальянца.
Напомним, что на прошлой недели Карло Анчелотти был уволен из "Наполи".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...