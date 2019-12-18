Кубок лиги: Без сенсаций - Ман Сити, Ман Юнайтед и Лестер выходят в полуфинал

Кубок лиги Англии. Четвертьфиналы

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Классическая победа "горожан" на классе, при минимальных затратах для успеха. А хозяева, по сравнению с прошлым годом, когда уступили "Ман Сити" (0:3), в этот раз выглядели чуть более уверенно. Тут же отметим, что Зинченко после травмы впервые вышел в старте и занял позицию в центре поля. Украинец провел игру на своем уровне, без серьезных ошибок, хотя и в атаках был заметен не так часто.

Первый гол гости забили после быстрой атаки правым флангом, Фоден бросил в прорыв Конселу, который ворвался в штрафную и пробил. Первый гол для португальца в манчестерском клубе. Команда Гвардиолы попробовала удержать это преимущество, но пропустила в самом начале второго тайма. Хитростью взяли хозяева - Баптист быстро разыграл штрафной, вывел на ударную позицию Тейлора и он пробил в ближний угол - 1:1.

Интрига продержалась недолго, все же "Ман Сити" смог нарастить давление, разогнал хорошие атаки, как в свои лучшие времена, и забил два мяча усилиями Стерлинга. Сначала Тасенде, а затем Жезус ассистировали герою встречи. Условным полурезервным составом манкунианцы добывают путевку в полуфинал и имеют возможность подтвердить титут обладателя Кубка английской лиги.

Стадион: Кассам (Оксфорд)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир)

Оксфорд - Ман Сити 1:3

Голы: Тейлор 46 - Конселу 22, Стерлинг 50, Стерлинг 70

"Оксфорд Юнайтед": Арчер, Мур, Лонг, Дики, Алекс Родригес, Баптист, Брэннаган, Фосу-Анри, Аджей, Тэйлор, Раффлз.

"Манчестер Сити": Браво, Анхелиньо, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Зинченко, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Родри Эрнандес, Стерлинг, Харвуд-Беллис.

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Почти без проблем выходит в полуфинал еще один манчестерский клуб. Весь первый тайм продержался "Колчестер", более того, порой на поле шла равная игра, подопечные Сульшера не форсировали события, присматривались и постепенно расшатывали оборону гостей. А вот на второй тайм "МЮ" вышел заряженным поставить соперника на место и команда из четвертого по силе дивизиона Англии посыпалась.

Рашфорд после паса Матича ворвался с левого края в штрафную, обыграл двух защитников и мощно пробил в правую девятку. Спустя три минуты Джексон неудачно прерывал прострел с фланга и срезал мяч в свои ворота. Комбинации "Ман Юнайтед" буквально разрывали "Колчестер". На 61-й минуте Марсияль отправил мяч в пустые ворота после паса Рашфорда - игра была сделана.

При всем старании и неудержимом желании гости не смогли забить даже гол престижа. "МЮ" контролировал игру, насколько это было возможно, и не позволял сопернику перехватить инициативу.

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир)

Манчестер Юнайтед - Колчестер Юнайтед 3:0

Голы: Рашфорд 51, Джексон 56 (а.г.), Марсьяль 61

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Янг, Туанзебе, Магуайр, Шоу, Матич, Перейра, Гринвуд, Мата, Рашфорд, Марсьяль

"Колчестер Юнайтед": Геркен, проссер, Джексон, Истман, Брамалл, Комли, Лапсли, Харриотт, Пелл, Норрис, Нубл

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Самое интригующее противостояние в четвертьфинальных матчах состоялось на "Гудисон Парк", гости из Лестера сами виноваты, что едва не упустили победу. "Лестер" великолепно провел первый тайм, добился успеха и преимущества в два мяча, но затем расслабился.

"Эвертон" еще раз доказал, что даже в кризисном состоянии непростой соперник и обладает характером. В середине второго тайма Дэвис вернул интригу в противостояние, а затем Бейнс в компенсированное время сравнял счет. "Ириски" не так безнадежны, как показывают себя в АПЛ в этом сезоне.

В серии пенальти больше повезло гостям, сказалось хладнокровие и вера в себя (еще одно подтверждение, что проблемы "Эвертона" в первую очередь психологические). У хозяев Бейнс и Тосун не забили с 11-ти метров, а у "лис" промахов не было и решающий удар нанес Варди.

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Эвертон - Лестер 2:2 (пен. 2:4)

Голы: Дэвис 70, Бейнс 90+2 - Меддисон 26, Эванс 29