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Челси не может договориться о новом контракте с лучшим бомбардиром
Тяжелые переговоры
Лондонский "Челси" сейчас ведет переговоры о продлении контракта с двумя молодыми игроками - Тэмми Абрахамом и Рисом Джеймсом.
Однако пока что финальная точка не видна на горизонте. По данным Goal, пока что оба футболисты не соглашаются с предложением "синих".
Абрахам хочет получать 120 тысяч фунтов в неделю и будет требовать эту зарплату у руководства. Его контракт истекает летом 2021 года.
Тэмми является лучшим бомбардиром команды и уже забил в сезоне 13 голов в 18 матчах.
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