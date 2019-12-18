Челси не может договориться о новом контракте с лучшим бомбардиром

Лондонский "Челси" сейчас ведет переговоры о продлении контракта с двумя молодыми игроками - Тэмми Абрахамом и Рисом Джеймсом.

Однако пока что финальная точка не видна на горизонте. По данным Goal, пока что оба футболисты не соглашаются с предложением "синих".

Абрахам хочет получать 120 тысяч фунтов в неделю и будет требовать эту зарплату у руководства. Его контракт истекает летом 2021 года.

Тэмми является лучшим бомбардиром команды и уже забил в сезоне 13 голов в 18 матчах.