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Как Манчестер Сити с Зинченко в составе вышел в полуфинал Кубка лиги. ВИДЕО

Англия
(1 голосов)

Смотреть онлайн видео обзор матча Оксфорд - Манчестер Сити, Кубок лиги, 18 декабря 2019

Как Манчестер Сити с Зинченко в составе вышел в полуфинал Кубка лиги. ВИДЕО
UA-Футбол
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Александр Зинченко вернулся в основу "Манчестер Сити" после длительной паузы, связанной с травмой. При этом Хосеп Гвардиола выставил его не на уже привычной позиции слева в защите, а в центре поля. Правда, во втором тайме, когда вместо Анхелиньо вышел Габриэль Жезуз, Александр сместился в оборону. Очевидно, что пока он не набрал оптимальных кондиций, ведь именно с его зоны "Оксфорд", который является представителем третьего по рангу дивизиона английского футбола, имел два неплохих момента, чтобы забить гол. Но не забил, а "Манчестер Сити" победил 3:1 и вышел в полуфинал.

Кубок Английской лиги. Четвертьфинал
18 декабря. Оксфорд. Кассам Стэдиум
"Оксфорд" - "Манчестер Сити" 1:3
Голы: Тейлор 46 - Канселу 22 Стерлинг 50, 70

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В статье: Кубок английской лиги Манчестер Сити Александр Зинченко Оксфорд Юнайтед
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Комментарии (1)
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Камонплей
19.12.2019 в 10:23
При этом Хосеп Гвардиола выставил его не на уже привычной позиции слева в защите, а в центре поля. Правда, во втором тайме, когда вместо Анхелиньо вышел Габриэль Жезуз, Александр сместился в оборону. _______________________________________________________________________ вы игру по текстовой трансляции смотрели? он весь матч защитника играл. в середине были родри фоден силва
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