Как Манчестер Сити с Зинченко в составе вышел в полуфинал Кубка лиги. ВИДЕО

Александр Зинченко вернулся в основу "Манчестер Сити" после длительной паузы, связанной с травмой. При этом Хосеп Гвардиола выставил его не на уже привычной позиции слева в защите, а в центре поля. Правда, во втором тайме, когда вместо Анхелиньо вышел Габриэль Жезуз, Александр сместился в оборону. Очевидно, что пока он не набрал оптимальных кондиций, ведь именно с его зоны "Оксфорд", который является представителем третьего по рангу дивизиона английского футбола, имел два неплохих момента, чтобы забить гол. Но не забил, а "Манчестер Сити" победил 3:1 и вышел в полуфинал.

Кубок Английской лиги. Четвертьфинал

18 декабря. Оксфорд. Кассам Стэдиум

"Оксфорд" - "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Тейлор 46 - Канселу 22 Стерлинг 50, 70