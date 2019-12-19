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Официально: Минамино – игрок Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Точечное усиление "красных"

Официально: Минамино – игрок Ливерпуля
Новина українською

"Красные" подписали вингера австрийского "Зальцбурга" Такуми Минамино. Японец присоединится к команде 1 января. Ранее сообщалось, что "красные" выкупят Минамино за 7,25 млн фунтов. По информации BBC, трудовой договор подписан до 2024 года. Такуми будет выступать под 18 номером.

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"Думаю, что АПЛ – лучшая лига в мире. Никогда не думал, что буду играть в "Ливерпуле", это моя мечта", – отметил Минамино.

"Это замечательный трансфер, мы очень рады подписать Такуми – японец быстрый, умный футболист, который умеет находить пространство между линиями. Самое главное, что Минамино – командный игрок. Его опыт в ЛЧ лишь является бонусом для нас", – сказал Клопп.

В 14 матчах австрийской Бундеслиги Минамино забил 5 голов и отдал 5 голевых передач, также он набрал 5 очков (2+3) в 6 матчах Лиги чемпионов, отличился в воротах "Ливерпуля". Также у Такуми в активе 22 матча за сборную Японии (11 голов).

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В статье: Зальцбург (Австрия) Ливерпуль Зальцбург Такуми Минамино
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Источник:
LFC

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Комментарии (1)
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Ihorbird (Мариуполь)
19.12.2019 в 12:06
а чому Гуцуляка з карпат не підписали?
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