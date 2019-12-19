Официально: Минамино – игрок Ливерпуля

"Красные" подписали вингера австрийского "Зальцбурга" Такуми Минамино. Японец присоединится к команде 1 января. Ранее сообщалось, что "красные" выкупят Минамино за 7,25 млн фунтов. По информации BBC, трудовой договор подписан до 2024 года. Такуми будет выступать под 18 номером.

Читайте также Когда удалось впечатлить в очных встречах: Ливерпуль приобретет вингера Зальцбурга за смешные деньги

"Думаю, что АПЛ – лучшая лига в мире. Никогда не думал, что буду играть в "Ливерпуле", это моя мечта", – отметил Минамино.

"Это замечательный трансфер, мы очень рады подписать Такуми – японец быстрый, умный футболист, который умеет находить пространство между линиями. Самое главное, что Минамино – командный игрок. Его опыт в ЛЧ лишь является бонусом для нас", – сказал Клопп.

В 14 матчах австрийской Бундеслиги Минамино забил 5 голов и отдал 5 голевых передач, также он набрал 5 очков (2+3) в 6 матчах Лиги чемпионов, отличился в воротах "Ливерпуля". Также у Такуми в активе 22 матча за сборную Японии (11 голов).