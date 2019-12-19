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До Минамино. Бывшие игроки Зальцбурга, которые сейчас стоят больше 400 миллионов

Англия
(1 голосов)

Мане, Кейта и компания.

До Минамино. Бывшие игроки Зальцбурга, которые сейчас стоят больше 400 миллионов
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Ливерпуль" объявил о трансфере японского вингера Такуми Минамино. Японец отлично зарекомендовал себя в составе "Зальцбурга" в матчах с "красными", чем и заслужил повышение в карьере. Австрийский клуб получит за своего игрока 7,25 миллионов евро, а в Англии уже предвкушают связку в нападении Фирмино-Минамино.

Ситуация с японцем примечательна, но не уникальна. "Ред Булл" уже несколько лет стабильно поставляет в Европу футболистов, которые становятся заметными исполнителями в не самых последних клубах.

Есть смысл взглянуть на самых успешных игроков, по пути которых может пройти Минамино. "Зальцбург" заработал на продаже этих футболистов 197,2 миллиона евро, а прямо сейчас их трансферная стоимость превышает 400 миллионов евро.

Кто же эти люди?

До Минамино. Бывшие игроки Зальцбурга, которые сейчас стоят больше 400 миллионов - изображение 1До Минамино. Бывшие игроки Зальцбурга, которые сейчас стоят больше 400 миллионов - изображение 2До Минамино. Бывшие игроки Зальцбурга, которые сейчас стоят больше 400 миллионов - изображение 3До Минамино. Бывшие игроки Зальцбурга, которые сейчас стоят больше 400 миллионов - изображение 4
До Минамино. Бывшие игроки Зальцбурга, которые сейчас стоят больше 400 миллионов - изображение 5
До Минамино. Бывшие игроки Зальцбурга, которые сейчас стоят больше 400 миллионов - изображение 6До Минамино. Бывшие игроки Зальцбурга, которые сейчас стоят больше 400 миллионов - изображение 7До Минамино. Бывшие игроки Зальцбурга, которые сейчас стоят больше 400 миллионов - изображение 8До Минамино. Бывшие игроки Зальцбурга, которые сейчас стоят больше 400 миллионов - изображение 9До Минамино. Бывшие игроки Зальцбурга, которые сейчас стоят больше 400 миллионов - изображение 10До Минамино. Бывшие игроки Зальцбурга, которые сейчас стоят больше 400 миллионов - изображение 11До Минамино. Бывшие игроки Зальцбурга, которые сейчас стоят больше 400 миллионов - изображение 12До Минамино. Бывшие игроки Зальцбурга, которые сейчас стоят больше 400 миллионов - изображение 13
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В статье: Зальцбург (Австрия) Бундеслига Английская Премьер-лига Ливерпуль Садио Мане Ред Булл вТренде Такуми Минамино
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Комментарии (1)
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Lil Jon (Полтава)
19.12.2019 в 17:01
Ред Булл надає криила
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