До Минамино. Бывшие игроки Зальцбурга, которые сейчас стоят больше 400 миллионов

Сегодня "Ливерпуль" объявил о трансфере японского вингера Такуми Минамино. Японец отлично зарекомендовал себя в составе "Зальцбурга" в матчах с "красными", чем и заслужил повышение в карьере. Австрийский клуб получит за своего игрока 7,25 миллионов евро, а в Англии уже предвкушают связку в нападении Фирмино-Минамино.

Ситуация с японцем примечательна, но не уникальна. "Ред Булл" уже несколько лет стабильно поставляет в Европу футболистов, которые становятся заметными исполнителями в не самых последних клубах.

Есть смысл взглянуть на самых успешных игроков, по пути которых может пройти Минамино. "Зальцбург" заработал на продаже этих футболистов 197,2 миллиона евро, а прямо сейчас их трансферная стоимость превышает 400 миллионов евро.

Кто же эти люди?