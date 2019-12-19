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Артета попрощался с игроками Манчестер Сити
Микель возглавит Арсенал
Помощник Гвардиолы Микель Артета попрощался с командой во время сегодняшней тренировки, сообщает The Athletic.
По информации издания, специалист произнёс перед футболистами и персоналом клуба прощальную речь, которая получилась эмоциональной.
Ранее сообщалось, что Артета должен в ближайшее время занять пост главного тренера лондонского "Арсенала", цвета которого защищал в бытность игроком.
Артета вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" летом 2016 года. С тех пор "горожане" дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Также один раз им покорился Кубок Англии.