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Артета попрощался с игроками Манчестер Сити

Англия
(1 голосов)

Микель возглавит Арсенал

Артета попрощался с игроками Манчестер Сити
Новина українською

Помощник Гвардиолы Микель Артета попрощался с командой во время сегодняшней тренировки, сообщает The Athletic.

По информации издания, специалист произнёс перед футболистами и персоналом клуба прощальную речь, которая получилась эмоциональной.

Ранее сообщалось, что Артета должен в ближайшее время занять пост главного тренера лондонского "Арсенала", цвета которого защищал в бытность игроком.

Артета вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" летом 2016 года. С тех пор "горожане" дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Также один раз им покорился Кубок Англии.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Gradus (Dnepr)
19.12.2019 в 17:02
удачи, Микель
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