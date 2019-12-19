Артета попрощался с игроками Манчестер Сити

Помощник Гвардиолы Микель Артета попрощался с командой во время сегодняшней тренировки, сообщает The Athletic.

По информации издания, специалист произнёс перед футболистами и персоналом клуба прощальную речь, которая получилась эмоциональной.

Ранее сообщалось, что Артета должен в ближайшее время занять пост главного тренера лондонского "Арсенала", цвета которого защищал в бытность игроком.

Артета вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" летом 2016 года. С тех пор "горожане" дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Также один раз им покорился Кубок Англии.