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Юрист Анчелотти отправился на встречу с руководством Наполи

Англия
(3 голосов)

Стороны должны согласовать условия расторжения контракта

Юрист Анчелотти отправился на встречу с руководством Наполи
Новина українською

Экс-наставник "Наполи" Карло Анчелотти в ближайшее время расторгнет контракт с клубом. Юрист итальянца отправился на встречу с руководством неаполитанского клуба. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Стороны уже достигли устной договоренности, и скоро должно быть оформлено официально.

С мая 2018 года итальянский специалист возглавлял "Наполи". Его контракт с клубом был рассчитан на три года. Анчелотти уже работал в Премьер-лиге.

В настоящее время "Эвертон" располагается на 16-м месте в английской Премьер-лиге.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Наполи (Неаполь)
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Комментарии (1)
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Napoli
19.12.2019 в 17:30
"Анчелотти уже работал в Премьер-лиге" - как-то не клеится это в новость
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