Юрист Анчелотти отправился на встречу с руководством Наполи

Экс-наставник "Наполи" Карло Анчелотти в ближайшее время расторгнет контракт с клубом. Юрист итальянца отправился на встречу с руководством неаполитанского клуба. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Стороны уже достигли устной договоренности, и скоро должно быть оформлено официально.

С мая 2018 года итальянский специалист возглавлял "Наполи". Его контракт с клубом был рассчитан на три года. Анчелотти уже работал в Премьер-лиге.

В настоящее время "Эвертон" располагается на 16-м месте в английской Премьер-лиге.