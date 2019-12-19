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Данкан Фергюсон будет готовить Эвертон к матчу против Арсенала
Скорее всего, это будет в последний раз
На ближайший выходных "Эвертон" проведет встречу с "Арсеналом" в рамках АПЛ. Несмотря на все слухи в СМИ, командой будет руководить Данкан Фергюсон.
Карло Анчелотти близок к назначению на пост тренера "ирисок", однако это точно будет не до матча с "канонирами". Крайне вероятно, что итальянец будет работать с командой уже с понедельника.
Duncan Ferguson will remain as caretaker manager for this weekend's home @PremierLeague game against @Arsenal. #EFC pic.twitter.com/Dk61K2kxU9— Everton (@Everton) December 19, 2019
Ранее сообщалось, что Фергюсон не покинет "Эвертон", а получит место в штабе Анчелотти.