Данкан Фергюсон будет готовить Эвертон к матчу против Арсенала

На ближайший выходных "Эвертон" проведет встречу с "Арсеналом" в рамках АПЛ. Несмотря на все слухи в СМИ, командой будет руководить Данкан Фергюсон.

Карло Анчелотти близок к назначению на пост тренера "ирисок", однако это точно будет не до матча с "канонирами". Крайне вероятно, что итальянец будет работать с командой уже с понедельника.

Ранее сообщалось, что Фергюсон не покинет "Эвертон", а получит место в штабе Анчелотти.