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Данкан Фергюсон будет готовить Эвертон к матчу против Арсенала

Англия
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Скорее всего, это будет в последний раз

Данкан Фергюсон будет готовить Эвертон к матчу против Арсенала
UA-Футбол
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На ближайший выходных "Эвертон" проведет встречу с "Арсеналом" в рамках АПЛ. Несмотря на все слухи в СМИ, командой будет руководить Данкан Фергюсон.

Карло Анчелотти близок к назначению на пост тренера "ирисок", однако это точно будет не до матча с "канонирами". Крайне вероятно, что итальянец будет работать с командой уже с понедельника.

Ранее сообщалось, что Фергюсон не покинет "Эвертон", а получит место в штабе Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Данкан Фергюсон
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