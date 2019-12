Данкан Фергюсон будет готовить Эвертон к матчу против Арсенала

На ближайший выходных "Эвертон" проведет встречу с "Арсеналом" в рамках АПЛ. Несмотря на все слухи в СМИ, командой будет руководить Данкан Фергюсон.

Карло Анчелотти близок к назначению на пост тренера "ирисок", однако это точно будет не до матча с "канонирами". Крайне вероятно, что итальянец будет работать с командой уже с понедельника.

Duncan Ferguson will remain as caretaker manager for this weekend's home @PremierLeague game against @Arsenal. #EFC pic.twitter.com/Dk61K2kxU9