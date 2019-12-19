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Обамеянг хочет покинуть Арсенал, несмотря на приход нового тренера

Англия
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Похоже, что форварда уже не переубедить

Обамеянг хочет покинуть Арсенал, несмотря на приход нового тренера
UA-Футбол
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Уже в ближайшие дни Микель Артета должен будет встать у руля лондонского "Арсенала". И с первых дней его ждет большая проблема.

По данным издания The Independent, сейчас готовится к уходу из команды Пьер-Эмерик Обамеянг. Форвард хотел бы выступать за команду, которая готова стабильно бороться за трофеи.

Есть вероятность, что новый тренер может согласиться на продажу Обамеянга, чтобы увеличить трансферный бюджет. Форвард играет за "Арсенал" с января 2018 года, забив за это время 43 гола.

Ранее была информация, что игроком интересуется "Барселона".

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг
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