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Джеррард, Ван Дейк, Кейн - стала известна сборная десятых АПЛ по версии ВВС

Англия
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Старые и новые лица

Джеррард, Ван Дейк, Кейн - стала известна сборная десятых АПЛ по версии ВВС
UA-Футбол
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Уже совсем скоро весь мир будет отмечать новый 2020 год. А значит, что нужно подводить итоги не только прошедшего года, но и всего десятилетия.

Английское издание ВВС решило этим и заняться. Они опубликовали свою сборную "десятых", используя популярную нынче схему 4-3-3.

Больше всего представителей от "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" (по 3 игрока). Неожиданно в списке нашлось место для Трента Александера-Арнольда, который лишь второй сезон выступает на высоком уровне. Полностью команда выглядит следующим образом:

Де Хеа - Александер-Арнольд, Ван Дейк, Компани, Эвра - Канте, Де Брюйне, Джеррард - Азар, Агуэро, Кейн

Стоит отметить, что сразу 8 футболистов из списка продолжают свои выступления, правда Эден играет уже за пределами чемпионата Англии.

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В статье: Венсан Компани Давид де Хеа Патрис Эвра Стивен Джеррард Эден Азар Серхио Агуэро Кевин Де Брюйне Гарри Кейн Нголо Канте Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд
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