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Артета хочет видеть в Арсенале защитника Ювентуса
Первый трансферный запрос
Крайне вероятно, что в ближайшее время Микель Артета станет новым тренером "Арсенала". Уже сейчас он обдумывает возможные зимние трансферы.
Как сообщает Daily Star, первая цель - защитник "Ювентуса" Даниэль Ругани. Артета уверен, что линия обороны нуждается в серьезном усилении.
Ругани не является игроком основы в туринском клубе, проигрывая конкуренцию де Лигту и Бонуччи. Летом он был очень близок к переходу в "Рому".
Ранее сообщалось, что "Арсенал" зимой может потерять своего лучшего форварда.
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20.12.2019 в 01:06
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