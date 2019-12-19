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Артета хочет видеть в Арсенале защитника Ювентуса

Англия
(1 голосов)

Первый трансферный запрос

Артета хочет видеть в Арсенале защитника Ювентуса
UA-Футбол
Новина українською

Крайне вероятно, что в ближайшее время Микель Артета станет новым тренером "Арсенала". Уже сейчас он обдумывает возможные зимние трансферы.

Как сообщает Daily Star, первая цель - защитник "Ювентуса" Даниэль Ругани. Артета уверен, что линия обороны нуждается в серьезном усилении.

Ругани не является игроком основы в туринском клубе, проигрывая конкуренцию де Лигту и Бонуччи. Летом он был очень близок к переходу в "Рому".

Ранее сообщалось, что "Арсенал" зимой может потерять своего лучшего форварда.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Микель Артета Даниэль Ругани
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Комментарии (1)
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Napoli
20.12.2019 в 01:06
Наконец-то они начали замечать, что у них проблемы в защите!!! Что нужны ЗАЩИТНИКИ, а не Пепе за 80 млн, Карл
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