Артета хочет видеть в Арсенале защитника Ювентуса

Крайне вероятно, что в ближайшее время Микель Артета станет новым тренером "Арсенала". Уже сейчас он обдумывает возможные зимние трансферы.

Как сообщает Daily Star, первая цель - защитник "Ювентуса" Даниэль Ругани. Артета уверен, что линия обороны нуждается в серьезном усилении.

Ругани не является игроком основы в туринском клубе, проигрывая конкуренцию де Лигту и Бонуччи. Летом он был очень близок к переходу в "Рому".

Ранее сообщалось, что "Арсенал" зимой может потерять своего лучшего форварда.