Президент Тоттенхэма не исключает, что Почеттино однажды вернется в команду

Президент лондонского "Тоттенхэма" Дениэл Леви рассказал о своих взаимоотношениях с экс-наставником команды Маурисио Почеттино.

"Было непросто принять решение о его увольнении. За пять с половиной лет мы стали очень близки, и я очень не хотел, чтобы подобное случилось. Но он в футболе долгое время и все прекрасно понял.

Уверен, что в ближайше будущем он будет тренировать серьезный европейский клуб. Возможно, он однажды вернеться к нам. Маурисио проделал фантастическую работу и мы ему очень благодарны", - приводит слова президента Evening Standard.

Ранее Леви поведал, планирует ли он продавать Кристиана Эриксена клубам из чемпионата Англии.