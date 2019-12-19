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Президент Тоттенхэма не исключает, что Почеттино однажды вернется в команду
Будем ждать
Президент лондонского "Тоттенхэма" Дениэл Леви рассказал о своих взаимоотношениях с экс-наставником команды Маурисио Почеттино.
"Было непросто принять решение о его увольнении. За пять с половиной лет мы стали очень близки, и я очень не хотел, чтобы подобное случилось. Но он в футболе долгое время и все прекрасно понял.
Уверен, что в ближайше будущем он будет тренировать серьезный европейский клуб. Возможно, он однажды вернеться к нам. Маурисио проделал фантастическую работу и мы ему очень благодарны", - приводит слова президента Evening Standard.
Ранее Леви поведал, планирует ли он продавать Кристиана Эриксена клубам из чемпионата Англии.