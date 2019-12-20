Зальцбург подшутил над Ливерпулем в Твиттере по поводу тенденции в трансферной политике англичан

Такуми Минамино – далеко не первый игрок, который отправился покорять "Энфилд" после этапа становления в "Зальцбурге". Напомним, японец официально стал игроком "красных" и сможет выступать за команду Клоппа уже с 1 января.

Пресс-служба австрийского клуба указала на забавную тенденцию мерсисайдцев. В 2016 году Садио Мане перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" (до этого выступал за "быков") за 34 миллиона фунтов стерлингов. Кейта присоединился к "красным", перейдя из "РБ Лейпциг" за 48 миллионов – Наби также ранее играл за "Зальцбург".

В четверг после официального объявления о подписании Минамино, австрийские чемпионы нарисовали график и спросили: "Эй, @LFC, кто следующий?"