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Зальцбург подшутил над Ливерпулем в Твиттере по поводу тенденции в трансферной политике англичан

Англия
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Зальцбург подшутил над Ливерпулем в Твиттере по поводу тенденции в трансферной политике англичан
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Такуми Минамино – далеко не первый игрок, который отправился покорять "Энфилд" после этапа становления в "Зальцбурге". Напомним, японец официально стал игроком "красных" и сможет выступать за команду Клоппа уже с 1 января.

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Пресс-служба австрийского клуба указала на забавную тенденцию мерсисайдцев. В 2016 году Садио Мане перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" (до этого выступал за "быков") за 34 миллиона фунтов стерлингов. Кейта присоединился к "красным", перейдя из "РБ Лейпциг" за 48 миллионов – Наби также ранее играл за "Зальцбург".

В четверг после официального объявления о подписании Минамино, австрийские чемпионы нарисовали график и спросили: "Эй, @LFC, кто следующий?"

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В статье: Зальцбург (Австрия) Ливерпуль Садио Мане Зальцбург Наби Кейта Такуми Минамино
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