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Лидер обороны Тоттенхэма продлил контракт с клубом

Англия
(1 голосов)

Спасибо, Жозе

Лидер обороны Тоттенхэма продлил контракт с клубом
Новина українською

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд подписал новый контракт со "шпорами" – обновленный трудовой договор будет действовать до 2023 года. Другие детали пресс-служба клуба не предоставляет.

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Бельгиец переехал на Туманный Альбион из мадридского "Атлетико" в июле 2015 года. За 4,5 года Тоби сыграл 179 матчей за "лилейно-белых". В прошлом сезоне Алдервейрелд принял участие в 50 из 58 поединках в рамках всех соревнований. В этом розыгрыше АПЛ он вышел на поле в 16 встречах из 17.

Отметим, что на международной арене Тоби приближается к отметке в 100 матчей. Сейчас у защитника 98 игр за сборную Бельгии.

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В статье: Тоби Алдервейрелд Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Spurs

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