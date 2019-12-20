Лидер обороны Тоттенхэма продлил контракт с клубом

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд подписал новый контракт со "шпорами" – обновленный трудовой договор будет действовать до 2023 года. Другие детали пресс-служба клуба не предоставляет.

Бельгиец переехал на Туманный Альбион из мадридского "Атлетико" в июле 2015 года. За 4,5 года Тоби сыграл 179 матчей за "лилейно-белых". В прошлом сезоне Алдервейрелд принял участие в 50 из 58 поединках в рамках всех соревнований. В этом розыгрыше АПЛ он вышел на поле в 16 встречах из 17.

Отметим, что на международной арене Тоби приближается к отметке в 100 матчей. Сейчас у защитника 98 игр за сборную Бельгии.