Сульшер рассказал, будет ли продан Погба в январе, а также высказался о прилете Холанда в Манчестер

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил на вопросы прессы в тренировочном комплексе AON в пятницу утром, в преддверии воскресного матча Премьер-лиги с "Уотфордом". Слова специалиста приводит пресс-служба клуба.

"Холанд летит в Манчестер? Не думаю… По крайней мере, до меня такие слухи не доходили. Еще раз повторяю – я не могу комментировать действия игроков других команд. Не думаю, что каникулы он проведет в Англии. Дело в том, что нельзя так легко улететь из Зальцбурга сразу туда, куда ты хочешь, приходится летать с пересадками ".

"Погба тренируется, но делает это еще не так долго, как нужно для того, чтобы быть готовым выйти на поле. Тем не менее, он сделал шаг вперед. Интерес других клубов обусловлен его фантастической игрой и харизмой. Мы рады, что француз с нами. Он однозначно не будет продан в январе, Поль сам не собирается никуда уходить. Не знаю, сыграет ли он до конца года, я не буду форсировать восстановление".