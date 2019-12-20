Леви: Возможно, Почеттино вернётся в Тоттенхэм

Президент "Тоттенхэм Хотспур" Даниэль Леви не исключил возвращения Маурисио Почеттино в лондонский клуб.

"Вы должны прекрасно понимать, что за пять с половиной лет совместной работы у нас с Маурисио сложились особенные отношения. Его увольнение — это не то, чего я хотел. В тот момент было невероятно сложно это сказать ему, но он меня понял. Маурисио понимал, что это правила игры, а не что-то личное. Я был уверен, что он вернётся к работе более сильным, продолжит работать в другом топ-клубе.

Что касается "Тоттенхэма", то, возможно, однажды он вернётся к нам. Мы очень благодарны ему за ту фантастическую работу, которую он провёл в клубе", — цитирует Леви Evening Standard.

Напомним, в ноябре специалист был уволен из "Тоттенхэма" после более чем пяти лет работы.