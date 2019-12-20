Официально. Микель Артета возглавил Арсенал

Микель Артета стал новым главным тренером "Арсенала". Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Артета работал в тренерском штабе Гвардьолы в "Ман Сити" с 2016 года. Ранее с поста главного тренера "Арсенала" был уволен Унаи Эмери, а и.о. был Фредди Юнгберг.

Артета выступал пять сезонов за Арсенал (2011-2016 годы) и был капитаном команды. В ближайшее время Арсенал объявит состав тренерского штаба специалиста