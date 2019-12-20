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Официально. Микель Артета возглавил Арсенал
Он будет работать в клубе до 2023 года
Микель Артета стал новым главным тренером "Арсенала". Его контракт рассчитан до лета 2023 года.
Артета работал в тренерском штабе Гвардьолы в "Ман Сити" с 2016 года. Ранее с поста главного тренера "Арсенала" был уволен Унаи Эмери, а и.о. был Фредди Юнгберг.
Артета выступал пять сезонов за Арсенал (2011-2016 годы) и был капитаном команды. В ближайшее время Арсенал объявит состав тренерского штаба специалиста
???? Introducing our new head coach...— Arsenal (@Arsenal) December 20, 2019
Mikel Arteta ✍️ pic.twitter.com/PTmElGDMR3
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Комментарии (1)
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Justise (Львів)
20.12.2019 в 16:47
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