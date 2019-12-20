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Артета: Арсеналу нужно бороться за главные трофеи

Англия
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Тренер рассчитывает на молодежь

Артета: Арсеналу нужно бороться за главные трофеи
Новина українською

Новый главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился впечатлениями после подписание контракта с лондонским клубом. Напомним, что он три с половиной года проработал ассистентом Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

"Это огромная честь. "Арсенал" — один из крупнейших клубов мира. Нам нужно побороться за главные трофеи, что я абсолютно ясно обозначил в своих беседах со Стэном и Джошем Кронке и другими руководителями клуба.

Мы все знаем, что для достижения таких целей нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы справимся с этим. Я - реалист, поэтому понимаю, что этого не произойдёт сейчас, но в нынешнем составе много талантов, а академия клуба выпускает множество молодых игроков", — цитирует Артету официальный сайт клуба.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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