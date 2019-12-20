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Гвардиола: Артета готов к работе главным тренером
Пеп поблагодарил Микеля за проделанную работу
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал переход его ассистента Микеля Артеты на пост наставника лондонского "Арсенала".
"Микель был великолепным тренером для "Манчестер Сити". Он полностью посвящал себя работе и демонстрировал впечатляющее трудолюбие и знание футбола. Артета внёс большой вклад в достижения клуба в последние годы. Мы все желаем ему удачи в его новой роли. Я уверен, что он готов к ней", — приводит слова Гвардиолы пресс-служба "Манчестер Сити".
Артета вошёл в тренерский штаб Гвардиолы в "Манчестер Сити" летом 2016 года. С тех пор "горожане" дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Один раз им покорился Кубок Англии.