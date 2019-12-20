  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Артета готов к работе главным тренером
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Артета готов к работе главным тренером

Англия
(1 голосов)

Пеп поблагодарил Микеля за проделанную работу

Гвардиола: Артета готов к работе главным тренером
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал переход его ассистента Микеля Артеты на пост наставника лондонского "Арсенала".

"Микель был великолепным тренером для "Манчестер Сити". Он полностью посвящал себя работе и демонстрировал впечатляющее трудолюбие и знание футбола. Артета внёс большой вклад в достижения клуба в последние годы. Мы все желаем ему удачи в его новой роли. Я уверен, что он готов к ней", — приводит слова Гвардиолы пресс-служба "Манчестер Сити".

Артета вошёл в тренерский штаб Гвардиолы в "Манчестер Сити" летом 2016 года. С тех пор "горожане" дважды становились чемпионами Англии, столько же раз завоёвывали Кубок лиги и Суперкубок страны. Один раз им покорился Кубок Англии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Арсенал (Лондон) Микель Артета Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...