Лэмпард: Я не хотел бы стать копией Моуриньо

Уже в воскресенье состоится лондонское дерби, в котором "Тоттенхэм" примет "Челси". Накануне игры пресс-конференцию посетил Фрэнк Лэмпард.

"Моуриньо - прекрасный тренер, у него есть много позитивных качеств. Но я бы не хотел стать его копией. Также я бы не хотел быть ничьей копией.

Я рад, что завтра мы сыграем против Жозе. Тренироваться под его руководством стало для меня отличным опытом. Я всегда буду его уважать", - заявил английский тренер.

Напомним, что на данный момент "Челси" занимает в таблице четвертое место.