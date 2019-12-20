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Лэмпард: Я не хотел бы стать копией Моуриньо

Англия
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Англичанин хочет идти по собственному пути

Лэмпард: Я не хотел бы стать копией Моуриньо
UA-Футбол
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Уже в воскресенье состоится лондонское дерби, в котором "Тоттенхэм" примет "Челси". Накануне игры пресс-конференцию посетил Фрэнк Лэмпард.

"Моуриньо - прекрасный тренер, у него есть много позитивных качеств. Но я бы не хотел стать его копией. Также я бы не хотел быть ничьей копией.

Я рад, что завтра мы сыграем против Жозе. Тренироваться под его руководством стало для меня отличным опытом. Я всегда буду его уважать", - заявил английский тренер.

Напомним, что на данный момент "Челси" занимает в таблице четвертое место.

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В статье: Жозе Моуриньо Фрэнк Лэмпард Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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