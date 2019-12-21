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Моуриньо – о предстоящей встрече с Челси: Для меня это просто очередной матч

Англия
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Лондонское дерби состоится в воскресенье

Моуриньо – о предстоящей встрече с Челси: Для меня это просто очередной матч
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поделился ожиданиями перед матчем 18-го тура АПЛ против "Челси".

"Смогу ли я преодолеть свои чувства к "Челси"? Да, конечно, я смогу. Возможно, другие не смогут, но я смогу. Для меня это просто очередной матч. Я на 100 процентов предан "Тоттенхэму". На протяжении всей своей карьеры я всегда был на 100 процентов предан клубу, в которому работаю.

У меня совершенно не остается места для всех моих бывших клубов. Я давал им все, что у меня было, я отдавался им без остатка. Однако они являются моими бывшими клубами, а теперь я отдаюсь без остатка своему нынешнему клубу — "Тоттенхэму". Учитывая это, мне будет так легко провести этот матч. Это будет сложный матч из-за мастерства "Челси", но легкий в эмоциональном плане.

До матча будет замечательно повидать людей, которых ты считаешь своими друзьями, и после матча ты будешь чувствовать то же самое. Но во время матча ты ни на секунду не будешь думать об этом, и у тебя не будет ни капли сомнения.

Я на 100 процентов предан "Тоттенхэму" — точно так же, как и когда я старался, чтобы фанаты "Челси" улыбались и были счастливы. Я постараюсь обеспечить это в воскресенье для фанатов "Тоттенхэма", — цитирует Моуриньо Sky Sports.

Ранее наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что не хочет стать клоном Моуриньо.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон)
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