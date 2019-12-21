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Моуриньо не понимает, почему Арсенал назначил Артету вместо Анчелотти

Англия
(3 голосов)

Папа Карло, судя по всему, отправится в "Эвертон"

Моуриньо не понимает, почему Арсенал назначил Артету вместо Анчелотти
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Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо недоумевает по поводу назначения Микеля Артеты главным тренером "Арсенала".

"В прежние времена лучшими тренерами были парни, у кого больше всего побед, а теперь лучшими считают парней, у которых меньше всего поражений. Это единственное объяснение, которое я нахожу, и для нас это немного забавно.

Анчелотти выиграл три трофея Лиги Чемпионов, он выигрывал лигу в Италии, Франции и Англии, он выигрывал кубки здесь и там. Но при этом Анчелотти проиграл, не знаю, матчей 200?

Я проиграл 150-180 матчей — Карло просто немного старше меня. Думаю, теперь важно не то, сколько ты выиграл, а то, сколько ты не проиграл. Поэтому, наверное, лучшие тренеры сейчас — это тренеры с нулем поражений.

Они смотрят на резюме парней, у которых больше поражений, и парней, у которых меньше поражений, и затем отдают работу тем, у кого их меньше. Я не вижу другой причины", — цитирует Моуриньо The Telegraph.

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В статье: Жозе Моуриньо Карло Анчелотти Арсенал (Лондон) Микель Артета Тоттенхэм (Лондон)
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