Манчестер Сити - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ

Если бы летом в начале сезона кто-то предположил, что в декабре "Ман Сити" к встрече с "Лестером" будет подходить с отставанием в четыре очка и всего на третьем месте – такого прогнозиста подняли бы на смех. Однако "лисы" заметно добавили при Брендане Роджерсе и теперь показывают великолепный футбол, в девяти подряд матчах набирая такие важные очки. Нет сомнений, что заслужено и по праву, благодаря своим стараниям, "Лестер" занимает второе место в турнирной таблице.

"Манчестер Сити" откровенно провалил несколько матчей в этом сезоне, случаются и просто неуверенные поединки, не всегда удается набирать заветные пункты. Даже в случае победы в 18-м туре команда Гвардиолы не догонит "лис" в турнирной таблице.

АПЛ. 18-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Сити 19:30 Лестер Сити

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Несмотря на все неудачи "горожане" все еще представляют серьезную силу в АПЛ и является одной из лучших команд Европы. В прошлом туре "Арсенал" в полной мере осознал, что шутить с "Ман Сити" нельзя. Еще в первом тайме манкунианцы забили "канонирам" три безответных мяча, потом игра стала более спокойной – 3:0, так и завершилась встреча.

А вот "Лестер" в 17-м туре чемпионата прервал свою впечатляющую серию из восьми матчей из побед. Скромный "Норвич" отстоял сложнейшую ничью 1:1. Первыми пропустили подопечные Роджерса, затем отыгрались только после автогола Крула. Бывают все же сбои у "лис".

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Среди недели и "Ман Сити", и "Лестер" провели свои матчи в четвертьфинале Кубка лиги. Непохожие получились эти игры. Если "горожане" довольно легко прошли "Оксфорд" (3:1), то "лисы" долго и усердно мучились с "Эвертоном", особенно во втором тайме, упустив преимущество в два мяча. Основное время завершилось миром 2:2, и только в серии пенальти "Лестер" вырвал путевку в полуфинал.

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Есть высокая вероятность, что эти команды в сезоне 2019/20 встретятся еще и в Кубке английской лиги, как это случалось в двух предыдущих сезонах, тогда оба матча завершались с одинаковым счетом 1:1 и только в серии одиннадцатиметровых манкунианцы проходили дальше.

В последние годы противостояния между "Лестером" и "Ман Сити" получаются очень напряженными и интригующими, и "лисам" удается доставлять проблемы гранду. В мае этого года команда Гвардиолы на своем поле обыграла этого неудобного соперника - скромные 1:0. А вот в декабре прошлого года "Лестер" в родных стенах добыл викторию 2:1.

СТАТИСТИКА

Всего сыгранно 119 матчей:

57 побед Ман Сити, 31 ничья, 31 победа Лестера

Общий счет – 222:163

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У хозяев в 18-м туре точно не сыграют Ляпорт, Зане и Стоунз, близок к выздоровлению Агуэро, а также идет на поправку Давид Силва – этих двух особо не хватает "Ман Сити" в последних матчах. Можно ожидать появления в старте Александра Зинченко, тем более, что Гвардиола теперь использует украинца не только на левом фланге, но и в центральной зоне.

Почти нет проблем с травмированными у "Лестера". Джеймс еще не готов после повреждения ахилла, зато все остальные здоровы и нет дисквалификаций.

Лестер: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон, Олбрайтон, Ихеаначо, Варди.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Фернандиньо, Зинченко, Отаменди, Родри, Стерлинг, де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Габриэл Жезус.

ПРОГНОЗ

Лучшая атака АПЛ против лучшей обороны – как это может сказаться на игре? Хозяева постараются сделать все возможное, чтобы забить быстрый гол. При этом многое будет зависеть от того, насколько опасными будут контратаки "Лестера", они вполне могут поставить "горожан" в сложное положение, темп комбинаций сбивается, часто отходить назад они не любят. Есть высокая вероятность, что забьют обе команды, но больше трех мячей ожидать не стоит. Прогноз: победа Ман Сити 2:1.