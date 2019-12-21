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Роджерс: Чемпионская гонка в АПЛ всё ещё жива
Наставник призывает не списывать со счетов "Сити" и свой "Лестер"
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс считает, что чемпионская гонка в АПЛ ещё не окончена.
"В начале сезона никто особо не ожидал, что мы будем на той позиции, которую занимаем. Однако, что касается нас самих, мы обладаем верой в свою работу и то, как мы ее делаем. Игроки абсолютно потрясающим образом проводят сезон, и матч с "Сити" — очередная возможность для нас.
Мы даже не достигли середины дистанции. Предстоит сыграть еще так много матчей. Люди говорят, что "Ливерпуль", возможно, уже выиграл титул, а "Манчестер Сити" его не выиграет. Люди задаются вопросом, сможет ли "Лестер" повторить свой подвиг.
Но пока еще слишком рано. Ты просто должен двигаться матч за матчем, оставаться сосредоточенным и играть в как можно более качественный футбол", — цитирует Роджерса Sky Sports.
После 17 туров АПЛ "Ливерпуль" набрал 49 очков. "Лестер" отстает на 10 очков, "Сити" – на 14.