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Манчестер Сити - Лестер: Смотреть онлайн видеотрансляцию матча

Англия
(1 голосов)

Где 21.12.2019 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Этихад

Манчестер Сити - Лестер: Смотреть онлайн видеотрансляцию матча
UA-Футбол
Новина українською

Про первое место в турнирной таблице уже речь не идет. Пока "Лестер" и "Ман Сити" борются за вторую позицию, на радость "Ливерпулю", который, наверняка, этому счастлив и может ждать ничьи (такой вариант вполне вероятен). Однако впереди еще больше, чем половина сезона, все может случиться и каждая из команд лидирующей группы может оступиться.

Подробнее о матче Ман Сити – Лестер читайте в отдельном материале.

АПЛ. 18-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Сити 19:30 Лестер Сити

Текстовую онлайн трансляцию матча читайте на UA-Футбол>>

Телетрансляция на канале Setanta

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В статье: Манчестер Сити "Лестер Сити"
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