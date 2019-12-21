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Манчестер Сити - Лестер: Смотреть онлайн видеотрансляцию матча
Где 21.12.2019 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Этихад
Про первое место в турнирной таблице уже речь не идет. Пока "Лестер" и "Ман Сити" борются за вторую позицию, на радость "Ливерпулю", который, наверняка, этому счастлив и может ждать ничьи (такой вариант вполне вероятен). Однако впереди еще больше, чем половина сезона, все может случиться и каждая из команд лидирующей группы может оступиться.
Подробнее о матче Ман Сити – Лестер читайте в отдельном материале.
АПЛ. 18-й тур
Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)
Манчестер Сити 19:30 Лестер Сити
Текстовую онлайн трансляцию матча читайте на UA-Футбол>>
Телетрансляция на канале Setanta