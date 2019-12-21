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Анчелотти: У руководства Эвертона есть четкое видение того, как достичь успехов

Англия
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Специалист прокомментировал своё назначение на "Гудисон Парке"

Анчелотти: У руководства Эвертона есть четкое видение того, как достичь успехов
Новина українською

Карло Анчелотти прокомментировал подписание контракта с "Эвертоном" на четыре с половиной года.

"Это замечательный клуб с богатой историей и очень страстными фанатами. У владельца и руководства есть четкое видение того, как достичь успеха и трофеев. Это привлекло меня как тренера, и я в восторге от возможности поработать с каждым в клубе и воплотить это видение в реальность.

За последние две недели я убедился, что эти игроки способны на столь многое. Данкан Фергюсон заслуживает огромной похвалы за проделанную работу. Сильная организованность, сильная дисциплина и правильная мотивация — некоторые из ключевых ингредиентов в футболе, и я доволен, что он будет частью моего штаба здесь", — цитирует Анчелотти официальный сайт "ирисок".

За свою тренерскую карьеру Анчелотти выиграл 20 трофеев.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль)
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