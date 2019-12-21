АПЛ. В ожидании импульса от новых менеджеров. Эвертон – Арсенал 0:0

Интерес у болельщиков и мотивацию для футболистов обеих команд предоставили рокировки на тренерских мостиках – Карло Анчелотти и Микель Артета наблюдали с трибун за очным противостоянием "Эвертона" и "Арсенала" в рамках 18-го тура АПЛ. Итальянцу предстоит заменить эмоционального Данкана Фергюсона и спасать "ирисок" из нижней части турнирной таблицы, куда их завел Марку Силва, а перед экс-ассистентом Гвардиолы будет стоять задача по возвращению "канониров" хотя бы в шестерку лучших команд чемпионата.

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Поединок начался чересчур спокойно, разбудил всех на 11-й минуте Тосун – Дженк заменил получившего повреждение Алекса Ивоби и тут же бахнул по воротам, но сильно выше перекладины. На правах хозяев "ириски" выглядели интереснее, подолгу владея сферой около штрафной площадки "Арсенала", правда, без дивидендов. Старался Ришарлисон: бразилец отметился сначала заблокированным выстрелом, а затем заработал стандарт – Сигурдссон был близок к цели, но мяч прошел рядом со штангой после удара исландца. По состоянию на 20 минуту "Эвертон" обгонял соперника по нанесенным выстрелам со счетом 3:0 – абсолютно бестолковая статистика с учетом интенсивности игры.

Yet to find a breakthrough on Merseyside#EVEARS ???? 0-0 ???? (25) pic.twitter.com/eq0Zr3Kb6O — Arsenal (@Arsenal) December 21, 2019

"Арсенал" неслаженно действовал в прессинге на финальной трети поля, а также слишком легко позволял "ирискам" переходить центральную линию. Владение "канонирам" обеспечивали защитники, но постепенно гости смогли проснуться, выровнять игру и даже начать комбинировать на половине поля оппонента, заставив хозяев перейти на длинные передачи. Концовка тайма прошла под аккомпанемент рваных атак обоих коллективов – с натяжкой можно припомнить неточный выстрел Мартинелли в качестве опасного момента. По сути, Пикфорд, которому пришлось надеть кепку, чтобы защититься от солнца, мог в первом тайме вообще не выходить на поле, так как ни одного удара в створ за 45 минут мы так и не увидели.

Второй тайм футболисты начали более резво, чтобы вновь заглохнуть в браке и тактических фолах. У хозяев били Ришарлисон и Сигурдссон, но если удар бразильца вышел неточным, то пушку ирландца заблокировали. Обамеянг ответил более остро – сначала Пикфорд спас ворота "Эвертона" после удара Пьера-Эмерика впритык, затем Джордан справился с выстрелом габонца по центру. В следующие полчаса мы увидели, как команды по очереди владели инициативой и летели к чужим воротам под полный надежд гул болельщиков. Содержание в действиях футболистов напрочь отсутствовало – Анчелотти и Артете есть чем заняться…

АПЛ, 18-й тур.

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

"Эвертон" – "Арсенал" 0:0

"Эвертон": Пикфорд – Сидибе, Холгейт, Мина, Динь – Дэвис, Делф (Кин, 72) – Ивоби (Тосун, 10 –> М. Кин, 80, обратная замена), Сигурдссон, Ришарлисон – Калверт-Льюин

"Арсенал": Лено – Мэйтленд-Найлз, Чемберс, Давид Луиз, Сака – Торрейра, Джака – Нельсон, Смит-Роу (Уиллок, 67), Мартинелли – Обамеянг (Ляказетт, 78)

Предупреждения: Дэвис (44), Сигурдссон (75) – Сака (27), Чемберс (87), Уиллок (90+1)