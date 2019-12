АПЛ. В ожидании импульса от новых менеджеров. Эвертон – Арсенал 0:0

Интерес у болельщиков и мотивацию для футболистов обеих команд предоставили рокировки на тренерских мостиках – Карло Анчелотти и Микель Артета наблюдали с трибун за очным противостоянием "Эвертона" и "Арсенала" в рамках 18-го тура АПЛ. Итальянцу предстоит заменить эмоционального Данкана Фергюсона и спасать "ирисок" из нижней части турнирной таблицы, куда их завел Марку Силва, а перед экс-ассистентом Гвардиолы будет стоять задача по возвращению "канониров" хотя бы в шестерку лучших команд чемпионата.

Поединок начался чересчур спокойно, разбудил всех на 11-й минуте Тосун – Дженк заменил получившего повреждение Алекса Ивоби и тут же бахнул по воротам, но сильно выше перекладины. На правах хозяев "ириски" выглядели интереснее, подолгу владея сферой около штрафной площадки "Арсенала", правда, без дивидендов. Старался Ришарлисон: бразилец отметился сначала заблокированным выстрелом, а затем заработал стандарт – Сигурдссон был близок к цели, но мяч прошел рядом со штангой после удара исландца. По состоянию на 20 минуту "Эвертон" обгонял соперника по нанесенным выстрелам со счетом 3:0 – абсолютно бестолковая статистика с учетом интенсивности игры.

Yet to find a breakthrough on Merseyside#EVEARS ???? 0-0 ???? (25) pic.twitter.com/eq0Zr3Kb6O