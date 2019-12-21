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Моуриньо нашёл замену Вертонгену в Вест Хэме

Англия
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Исса Диоп привлёк внимание "Тоттенхэма"

Моуриньо нашёл замену Вертонгену в Вест Хэме
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"Тоттенхэм" проявляет интерес к центрбеку "Вест Хэма" Иссе Диопу, сообщает Sky Sports.

В стане "шпор" 22-летний француз призван заменить Яна Вертонгена, контракт которого с клубом истекает летом.

При этом "Вест Хэм" не намерен расставаться со своим оборонцем менее, чем за 50 миллионов фунтов.

Инициатором приглашения Диопа является Жозе Моуриньо. Португалец хвалил скаутскую службу "молотобойцев" за покупку оборонца ещё будучи наставником "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Жозе Моуриньо Ян Вертонген Тоттенхэм (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Исса Диоп
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