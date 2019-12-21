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Пеп Гвардиола: Спешить с продлением моего контракта не стоит. Это не проблема

Англия
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Наставник "горожан" прокомментировал свое будущее в стане "Сити"

Пеп Гвардиола: Спешить с продлением моего контракта не стоит. Это не проблема
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями насчет своего будущего в клубе.

"Думаю, что в футболе для тренера полтора года по контракту – это много. Мы посмотрим, в каком положении будет клуб.

Много раз говорил, что прекрасно себя чувствую здесь, и, конечно, я хотел бы оставаться в команде как можно дольше. Это мое желание, но хочу быть уверен, что так будет лучше и для клуба, что они хотят, чтобы я остался. Пять лет в одном клубе – огромный срок здесь, поэтому лучше быть уверенным, что такое решение идеально подходит для обеих сторон.

Спешить с продлением контракта не стоит. Он не заканчивается через три-четыре месяца, это не проблема", – рассказал Пеп Гвардиола.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Пеп Гвардиола
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Источник:
Sky Sports
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