Пеп Гвардиола: Спешить с продлением моего контракта не стоит. Это не проблема

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями насчет своего будущего в клубе.

"Думаю, что в футболе для тренера полтора года по контракту – это много. Мы посмотрим, в каком положении будет клуб.

Много раз говорил, что прекрасно себя чувствую здесь, и, конечно, я хотел бы оставаться в команде как можно дольше. Это мое желание, но хочу быть уверен, что так будет лучше и для клуба, что они хотят, чтобы я остался. Пять лет в одном клубе – огромный срок здесь, поэтому лучше быть уверенным, что такое решение идеально подходит для обеих сторон.

Спешить с продлением контракта не стоит. Он не заканчивается через три-четыре месяца, это не проблема", – рассказал Пеп Гвардиола.