АПЛ. Избиение Виллы, столкновение канареек с волками, успехи Шеффилда, Бернли и Ньюкасла

"Саутгемптон" и "Астон Вилла" боролись за 17-е, относительно безопасное место в турнирной таблице. Подопечные Хайзенхюттля в рамках интересного и результативного поединка оказались сильнее – содержательная игра в нападении подарила дубль Ингза и гол Стивенса. Эффектным ударом поразил ворота гостей капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш. Тем не менее, на большее хозяев не хватило – нельзя не отметить, что вынужденная замена Макгинна в дебюте поединка могла сказаться на настрое "виллан".

