АПЛ. Избиение Виллы, столкновение канареек с волками, успехи Шеффилда, Бернли и Ньюкасла

"Саутгемптон" и "Астон Вилла" боролись за 17-е, относительно безопасное место в турнирной таблице. Подопечные Хайзенхюттля в рамках интересного и результативного поединка оказались сильнее – содержательная игра в нападении подарила дубль Ингза и гол Стивенса. Эффектным ударом поразил ворота гостей капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш. Тем не менее, на большее хозяев не хватило – нельзя не отметить, что вынужденная замена Макгинна в дебюте поединка могла сказаться на настрое "виллан".

A big half from #SaintsFC! ????



Keep it up after the break, lads! pic.twitter.com/U3YKIAdO6L — Southampton FC (@SouthamptonFC) December 21, 2019

"Астон Вилла" – "Саутгемптон" 1:3

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Голы: Грилиш (75) – Ингз (21, 51), Стивенс (31)

"Астон Вилла": Хитон – Гильбер, Энгелс, Хаус, Таргетт – Макгинн (Накамба, 8), Луис, Хурихэйн (Коджиа, 56) – Эль-Гази (Хассан, 68), Уэсли, Грилиш

"Саутгемптон": Маккарти – Бертранд, Беднарек, Стивенс, Суареш – Редмонд, Хейбьерг, Уорд-Проуз, Армстронг (Ромеу, 76) – Ингз (Адамс, 87), Лонг (Обафеми, 82)

Предупреждения: Эль-Гази (67), Коджиа (87) – Уорд-Проуз (44)

Подопечные Фарке не смогли удержать победу в поединке с "Вулвз" – на гол Кантуэлла гости ответили точными выстрелами Саисса и Хименеса. Арбитр выписал игрокам обоих команд обилие желтых карточек, что подтверждает накал встречи. "Норвич" по-прежнему находится на дне турнирной таблице и желал немного улучшить свое положение, в то время как "Вулверхэмптон" продолжает входить в шестерку лучших команд АПЛ.

"Норвич" – "Вулверхэмптон" 1:2

Стадион: "Карроу Роуд" (Норидж)

Голы: Кантуэлл (17) – Саисс (60), Хименес (81)

"Норвич": Крул – Байрэм, Хэнли, Циммерман, Эронз – Тетти (Эрнандес, 87), Трибулль (Вранчич, 86), Буэндия, Маклин, Кантуэлл (Србени, 86) – Пукки

"Вулверхэмптон": Патрисиу – Саисс, Коади, Дендонкер – Кастро, Моутиньо, Невиш, Доэрти – Жота (Нету, 77), Хименес (Кутроне, 90+4), Траоре

Предупреждения: Байрэм (53), Хэнли (90+1) – Кастро (33), Саисс (57), Моутиньо (70), Доэрти (90+6)

"Клинки" продолжают демонстрировать сумасшедшую уверенность по ходу сезона – в выездном матче с "Брайтоном" команда сумела добиться минимальной победы. Забив гол в первом тайме, "Шеффилд" грамотно оборонялся до конца матча, сумев вывезти три очка с "Фалмера". Подопечные Криса Уайлдера идут на пятой позиции в турнирой таблице АПЛ, "Брайтон" закрепился в середине – на 13 месте.

"Брайтон" – "Шеффилд Юнайтед" 0:1

Стадион: "Фалмер" (Брайтон)

Гол: Макберни (23)

"Брайтон": Райан – Берн, Данк, Уэбстер, Монтойя (Биссума, 56) – Преппер, Стивенс, Троссард (Коннолли, 46), Гросс (Мюррей, 46), Муй – Мопе

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон – О'Коннелл, Иган, Бэшем – Стивенс, Фримен (Осборн, 53), Норвуд (Бешич, 82), Ландстрем, Болдок – Макголдрик, Макберни (Муссе, 63)

Предупреждения: Биссума (87) – Стивенс (75), Бэшем (83), Макгодрик (85)

Победу "сорок" тяжело назвать дежурной – матч с "Кристал Пэлас" плавно катился к ничейному результату, но свое слово взял Альмирон. Мигель помог "Ньюкасл Юнайтед" взобраться на девятую позицию в списке команд чемпионата, немного оторвавшись от своего соперника – команда Ходжсона на 12 месте с 23 баллами в активе.

"Ньюкасл Юнайтед" – "Кристал Пэлас" 1:0

Стадион: "Сэнт Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Гол: Альмирон (83)

"Ньюкасл": Дубравка – Лежен, Фернандес, Шер – Манкильо, Хейден (Лонгстафф, 64), Шелви, Альмирон, Дамметт (Йедлин, 90+3) – Кэрролл, Жоэлинтон (Гейл, 77)

"Кристал Пэлас": Гуаита – Ван Анхолт, Куяте, Томкинс, Келли – Макартур (Майер, 86), Миливоевич, Маккарти – Заха, Бентеке, Айю

Предупреждения: Альмирон (83), Шер (87)

Под самый занавес встречи "Бернли" вырвал победу у "Борнмута". Усилиями Родригеса "бордовые" оторвались от соперника благодаря виктории в очном противостоянии.

"Борнмут" – "Бернли" 0:1

Стадион: "Дин Корт" (Борнмут)

Гол: Родригес (89)

"Борнмут": Рамздейл – Стейси, Фрэнсис, Мефам, Рико – Кук (Уилсон, 46), Биллинг (Соланке, 86), Лерма, Гослинг, Фрейзер – Кинг

"Бернли": Поуп – Тейлор, Ми, Тарковски, Бардсли, Макнил (Брэди, 82), Корк, Уэствуд, Хендрик (Леннон, 65) – Барнс (Родригес, 75), Вуд

Предупреждения: Рико (56), Фрэнсис (61) – Уэствуд (45+1), Барнс (56), Макнил (56), Хендрик (62)