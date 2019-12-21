И.О. наставника Эвертона: Для клуба просто прекрасно, что он пригласил Анчелотти

Исполняющий обязанности главного тренера "Эвертона" Данкан Фергюсон прокомментировал ничью с лондонским "Арсеналом" в рамках 18-го тура АПЛ.

"Мы хотели заработать три очка и провели фантастический матч. Я не мог просить большего от игроков. По моему мнению, они выступили великолепно. Игра была отрывочной, и мы были немного тяжелыми после среды, но команда сражалась, и мы сумели заработать очко и провести сухой матч".

Также Фергюсон поделился мыслями о назначении на пост наставника "ирисок" Карло Анчелотти.

"Для клуба просто прекрасно, что он может пригласить человека такого масштаба. Мы еще не общались, но я надеюсь, что встретимся сегодня вечером на пару бокалов красного вина", – заявил Данкан Фергюсон.