Анчелотти и Артета посетили матч Эвертон - Арсенал

В рамках 18-го тура АПЛ "Эвертон" сыграл в ничью с "Арсеналом" 0:0. Команды на этот матч вывели исполняющие обязанности главных тренеров Фредди Юнгберг и Данкан Фергюсон.

На матче присуствовали также новые наставники клубов - Микель Артета и Карло Анчелотти.

Напомним, 37-летний испанец назначен новым главным тренером лондонского клуба. В свою очередь 60-лентий итальянец обьявлен новым наставником "ирисок".

???? Stand off!



Both new bosses will be watching their teams from the terraces#EVEARS pic.twitter.com/yMg7ts2V54