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Анчелотти и Артета посетили матч Эвертон - Арсенал

Англия
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Специалисты присматривались к своим новым командам

Анчелотти и Артета посетили матч Эвертон - Арсенал
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В рамках 18-го тура АПЛ "Эвертон" сыграл в ничью с "Арсеналом" 0:0. Команды на этот матч вывели исполняющие обязанности главных тренеров Фредди Юнгберг и Данкан Фергюсон.

На матче присуствовали также новые наставники клубов - Микель Артета и Карло Анчелотти.

Напомним, 37-летний испанец назначен новым главным тренером лондонского клуба. В свою очередь 60-лентий итальянец обьявлен новым наставником "ирисок".

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В статье: Карло Анчелотти Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) АПЛ "Кальяри"
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