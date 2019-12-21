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Эвертон - Арсенал 0:0. Видеообзор матча
Скучные нули под руководством исполняющих обязанности
Вашему вниманию видеообзор 18-го тура АПЛ "Эвертон" - "Арсенал".
АПЛ, 18-й тур.
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный судья: Кевин Френд (Англия)
"Эвертон" – "Арсенал" 0:0
"Эвертон": Пикфорд – Сидибе, Холгейт, Мина, Динь – Дэвис, Делф (Кин, 72) – Ивоби (Тосун, 10 –> М. Кин, 80, обратная замена), Сигурдссон, Ришарлисон – Калверт-Льюин
"Арсенал": Лено – Мэйтленд-Найлз, Чемберс, Давид Луиз, Сака – Торрейра, Джака – Нельсон, Смит-Роу (Уиллок, 67), Мартинелли – Обамеянг (Ляказетт, 78)
Предупреждения: Дэвис (44), Сигурдссон (75) – Сака (27), Чемберс (87), Уиллок (90+1)