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Эвертон - Арсенал 0:0. Видеообзор матча

Англия
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Скучные нули под руководством исполняющих обязанности

Эвертон - Арсенал 0:0. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор 18-го тура АПЛ "Эвертон" - "Арсенал".

АПЛ, 18-й тур.

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

"Эвертон" – "Арсенал" 0:0

"Эвертон": Пикфорд – Сидибе, Холгейт, Мина, Динь – Дэвис, Делф (Кин, 72) – Ивоби (Тосун, 10 –> М. Кин, 80, обратная замена), Сигурдссон, Ришарлисон – Калверт-Льюин

"Арсенал": Лено – Мэйтленд-Найлз, Чемберс, Давид Луиз, Сака – Торрейра, Джака – Нельсон, Смит-Роу (Уиллок, 67), Мартинелли – Обамеянг (Ляказетт, 78)

Предупреждения: Дэвис (44), Сигурдссон (75) – Сака (27), Чемберс (87), Уиллок (90+1)

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) АПЛ
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