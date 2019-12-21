Ман Сити - Лестер 3:1. Горожане выигрывают битву за второе место, но остаются третьими

Каждая осечка "Ман Сити" становится поводом с новой силой кричать, что вот сейчас "Ливерпуль" точно будущий чемпион, а "горожане" уже не те. Некоторым хватает дерзости даже Гвардиолу обзывать физруком за текущее третье место и пропуск вперёд не только мерсисайдцев, но и какого-то "Лестера". И это учитывая тот факт, что сейчас многие британские эксперты считают игру "лисов" едва не лучшей даже по сравнению с их же образцом чемпионского сезона.

Хозяева начали мощно. Не сказать, что давление на ворота Шмейхеля было чудовищным, однако выходить из-под прессинга гостям было очень тяжело. "Болевой точкой" команды Гвардиолы оказался, конечно же, Фернандиньо, которого изрядно повозил Варди. Как минимум за первый тайм Ферна трижды застрял в полу-позиции, создав на свои ворота три верных момента, один из которых сам Джейми реализовал (выход один на один).

По сути, это был второй подход "лис" к чужим воротам после стартового свистка. За несколько минут до этого опять-таки Варди в паре с Барнсом ещё один похожий шанс после разрезной передачи до гола не довели, а перед свистком на перерыв Эдерсон только кончиками пальцев вытащил дальний удар в правую от себя "шестёрку".

"Сити" и по количеству созданных моментов, и по интенсивности игры однозначно выглядел поприличней. Понятно, что не всегда команда, которая больше создаёт, выигрывает, но, в целом, принято считать именно так. По этой причине победу хозяев в первом тайме можно считать заслуженной.

Помимо голов Мареза (удару с линии штрафной помог рикошет) и Гюндогана с пенальти (Стерлинг удачно подставился под Рикарду) "горожане" сгенерировали ещё по меньшей мере два отличных момента, которые можно было превращать в голы: удар де Брюйне в штангу и выстрел Мареза, который сегодня просто божил на поле, в левую "девятку" со штрафного, когда мяч прошёл чуть выше цели.

После перерыва глобальным образом ничего не поменялось. "Сити" стал меньше владеть мячом, но как-то усилить давление на ворота "горожан" гостям это не помогло. Хотя "Лестер" вновь создал одинокий шанс, который можно было доводить до гола: Варди в который раз оставил Ферну читать свой номер и прострелил на Барнса, но тот в стиле Беседина просто погладил мяч, не переправив его в цель.

Как реализовывать подобные моменты, Барнсу показал Жезус, замкнув чуть позже передачу от де Брюйне. И помимо этого эпизода "Сити" также не использовал ещё парочку, когда те же де Брюйне з Жезусом перемудрили уже буквально во вратарской, а шикарный выстрел великолепного Мареза со средней дистанции вытащил Шмейхель.

Третий гол снял последние вопросы. "Ман Сити" действовал вдохновлённо и на эмоциях продолжал идти вперёд. У "Лестера" же пропал запал как-то перевернуть игру в свою пользу.

Но даже поражение оставляет именно "лис" выше "Ман Сити" в таблице. Хотя, может, всего на недельку, ведь в четверг парням Брендана Роджерса рубиться с "Ливерпулем", а "горожанам" в пятницу играть против "Вулверхэмптона". О попытке навязать борьбу мерсисайдцам за трон пока нет даже речи: "Ливер" везёт двум главным преследователям 10-11 очков.

"Манчестер Сити" - "Лестер Сити" 3:1

Голы: Рияд Марез 30, Илкай Гюндоган 43 (пен.), Габриэл Жезус 69 - Джейми Варди 22

"Манчестер Сити": Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Рахим Стерлинг (Филип Фоден 89), Илкай Гюндоган (Родри Эрнандес 79), Габриэл Жезус, Кевин Де Брюйне (Серхио Агуэро 90+1), Бернарду Силва, Бенжамен Менди, Фернандиньо, Рияд Марез, Николас Отаменди

"Лестер Сити": Каспер Шмейхель, Чаглар Сеюнджю, Джонни Эванс, Юри Тилеманс (Деннис Прат 77), Джейми Варди, Джеймс Мэддисон, Харви Барнс (Марк Олбрайтон 64), Айосе Перес (Демерэй Грэй 68), Рикарду Перейра, Уилфред Ндиди, Бен Чилуэлл

Предупреждения: Кевин Де Брюйне 59 - Чаглар Сеюнджю 35, Уилфред Ндиди 51