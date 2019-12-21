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Кевин де Брюйне: Мы вообще не дали Лестеру играть

Англия
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Бельгиец поделился мыслями после победы над "лисами"

Кевин де Брюйне: Мы вообще не дали Лестеру играть
Новина українською

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне прокомментировал домашнюю победу над "Лестером" в рамках 18-го тура АПЛ.

"Мы провели сложный матч, очень открытая игра. Мы давили на протяжении всего матча. Насчет моего повреждения - это была просто судорога.

Я думаю, мы хорошо сыграли с точки зрения обороны. Было очень много давления. Мы вообще не дали "Лестеру" играть. Они вышли вперед, но это был их единственный момент за матч.

Мы уже много играли друг другом. В этом сезоне мы хорошо справились. Один в один Марез – один из лучших вингеров в лиге, поэтому я знаю, что могу доверять ему", – рассказал Кевин де Брюйне.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Кевин Де Брюйне Лестер Сити
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