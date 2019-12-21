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Гвардиола: Когда мы проигрываем – то это катастрофа, когда побеждаем – еще есть шансы догнать Ливерпуль

Англия
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Наставник "горожан" прокомментировал домашнюю победу над "лисами"

Гвардиола: Когда мы проигрываем – то это катастрофа, когда побеждаем – еще есть шансы догнать Ливерпуль
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями после победы над "Лестером" в рамках 18-го туру АПЛ.

"Я в восторге от нашего выступления. Мы создали много моментов и играли действительно здорово. Мы продолжали наступать и действовали просто. Мы не хотели превращать каждое действие в нечто невероятное. То, что команда играла просто, стало залогом хорошего выступления.

Этот матч мне понравился намного больше встречи с "Арсеналом". Кевин де Брюйне был невероятен – он выиграл этот матч для нас. Он всегда был великолепен за время нашей совместной работы. Его самоотдача впечатляет. Он удивительный игрок.

Когда мы проигрываем – это катастрофа, когда побеждаем – еще есть шансы догнать "Ливерпуль". Мы на одно очко отстаем от "Лестера".

Я лишь хочу видеть, как моя команда играет с мячом и без него. Мы хорошо действуем в этом сезоне. Если играть так, как сегодня, то сможем тягаться с кем угодно.

Без Артеты все немного иначе. Он был невероятным помощником и ключевой фигурой. Желаю ему всего наилучшего", – сказал Пеп.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Пеп Гвардиола Лестер Сити
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Источник:
BBC
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