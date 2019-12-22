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Окслейд-Чемберлен получил травму в игре с Фламенго

Англия
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АОЧ вновь угодил в лазарет

Окслейд-Чемберлен получил травму в игре с Фламенго
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Триумф "Ливерпуля" в финале клубного Чемпионата Мира был омрачён очередной травмой полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.

Хавбек неудачно приземлился на 72-й минуте матча против "Фламенго" (1:0), повредив лодыжку. Как сообщает Sky Sports, после матча 26-летний англичанин передвигался на костылях и в специальном защитном сапоге на правой ноге. По возвращении домой Алексу предстоит углубленное обследование, которое установит характер повреждения.

"Он чувствует себя нормально. Конечно, всё не идеально. Мы пока не знаем, это растяжение связки, надрыв или что ещё. Это очень неприятно, учитывая, что он не так давно восстановился, но так обстоят дела в контактных видах спорта", – сказал наставник команды Юрген Клопп пресс-службе клуба.

Добавим, в лазарете "Ливерпуля" также находятся двое других полузащитников. Джорджиньо Вейналдум и Фабиньо не смогли сыграть в Катаре из-за травм задней поверхности бедра и лодыжки, соответственно.

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В статье: Алекс Окслейд-Чемберлен Ливерпуль
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